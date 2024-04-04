مال وأعمال

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تخالف التوقعات وترتفع إلى 221…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية تخالف التوقعات وترتفع إلى 221… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 4 أبريل 2024 08:08 مساءً - وكالات _ ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات أولية للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة منذ قليل.

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وسجلت مطالبات إعانة البطالة الحكومية الجديدة الأسبوع الماضي 221 ألف طلب، وفقًا لبيانات وزارة العمل الأمريكية.

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فيما توقع الخبراء تسجيل 213 ألف. أما القراءة المتعلقة بالأسبوع قبل الماضي فقد سجلت 212 ألف طلب بعد تعديلها من 210 ألف طلب.

وبذلك سجل متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع إلى 214.25 ألف، بعد أن سجل بالقراءة السابقة 211.25 ألفًا بعد تعديلها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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