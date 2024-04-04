طلبات إعانة البطالة الأمريكية تخالف التوقعات وترتفع إلى 221…

دبي - احمد فتحي في الخميس 4 أبريل 2024 08:08 مساءً - وكالات _ ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات أولية للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة منذ قليل.

وسجلت مطالبات إعانة البطالة الحكومية الجديدة الأسبوع الماضي 221 ألف طلب، وفقًا لبيانات وزارة العمل الأمريكية.

فيما توقع الخبراء تسجيل 213 ألف. أما القراءة المتعلقة بالأسبوع قبل الماضي فقد سجلت 212 ألف طلب بعد تعديلها من 210 ألف طلب.

وبذلك سجل متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع إلى 214.25 ألف، بعد أن سجل بالقراءة السابقة 211.25 ألفًا بعد تعديلها.