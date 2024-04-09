البنك المركزي المصري: 626.4 مليون دولار حصيلة بيع شركات وأصول…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2024 01:12 صباحاً - محمد عصام – بلغت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية بلغت نحو 626.4 مليون دولار خلال النصف الأول من 2023-2024، مقارنة مع 1.1 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق تقرير البنك المركزي المصري عن أداء ميزان المدفوعات.

وأظهر التقرير تحقيق عجز كلي بقيمة 409.6 مليون دولار مقارنة بفائض 599.1 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر البنك المركزي المصري أن إجمالي قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت صافي تدفق للداخل بقيمة 5.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023.