عاجل.. زيادة 15% في أسعار بيع سجائر كليوباترا

دبي - احمد فتحي في الأحد 14 أبريل 2024 11:16 صباحاً - محمد عصام – أعلنت شعبة التبغ والدخان، التابعة لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، عن زيادة شركة الشرقية للدخان أسعار بيع أصنافها من السجائر الشعبية، وأشهرهم كليوباترا، بنسبة تراوحت بين 10% إلى 15%، اعتبارا من اليوم الأحد.

وبحسب منشور رسمي للشرقية للدخان، أطلعت دوت الخليج على نسخة منه، فقد ارتفعت أسعار بيع أصنافها الشعبية بقيمة تراوحت بين 2.5 جنيه إلى 5 جنيها، ليصل سعر عبوة “بوكس 10” إلى 24.50 جنيه بدلا من 22 جنيها.

وارتفعت أسعار عبوات كليوباترا كينج سايز، وكليوبترا كينج سايز، وكليوبترا سوفت كوين، وكليوبترا بوكس، وكليوبترا سوبر، وكليوبترا بلاك من 30 جنيها إلى 34.5 جنيه.

كما زدات أسعار سجائر بوسط وبلمونت، ومونديال بجميع أنواعها، ومونديال سويتش، وماتوسيان سوبر إلى 34.5 جنيه بدلا من 30 جنيها.

ورفعت الشرقية للدخان أيضا أسعار سجائر فايسروي، وسجائر بال مال إلى 55 جنيها بدلا من 50 جنيها، وزاد سعر كليو مسخن إلى 55 جنيها.

وكانت وزارة المالية قد وافقت بداية الشهر الجاري، على زيادة الحد الأقصى للشرائح الضريبية للسجائر بالحد الأقصى للزيادة المقررة سنويا 12%، وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2013.

وبموحب القرار تخضع لضرائب الشريحة الأولى أسعار السجائر التى لا تزيد عن 34.72 جنيه بدلا من 31 جنيها سابقًا، أما الشريحة الثانية ستّحصل 7 جنيهات على كل علبة سجائر، محلية أو مستوردة، يزيد سعر بيعها عن 34.72 جنيها ولا يتجاوز 50.4 جنيها، بدلا من 31 جنيها ولا تتجاوز 45 جنيها سابقًا، أما الشريحة الثالثة فتحصل عنها ضرائب بقيمة 7.5 جنيه على كل علبة سجائر تزيد على 50.4 جنيه بدلا من 45 جنيها سابقًا.