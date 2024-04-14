مال وأعمال

القاهرة الإخبارية: خلية أزمة لمتابعة الأوضاع بالمنطقة..…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر القاهرة الإخبارية: خلية أزمة لمتابعة الأوضاع بالمنطقة..… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأحد 14 أبريل 2024 12:14 مساءً - وكالات – أكد مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم السبت، أن هناك خلية أزمة من كل الأجهزة والمؤسسات المعنية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمنطقة وترفع تقاريرها للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على مدار الساعة.

predco_adv_2021

وأضاف المصدر، لـ”القاهرة الإخبارية”، أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف لوقف التصعيد بالمنطقة في إطار سعيها للتهدئة والسلام.

E-Bank
BonatMisr

كما شدد مصدر أمني مصري، رفيع المستوى، على أن الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: خلية أزمة لمتابعة الأوضاع بالمنطقة..… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

قد تقرأ أيضا