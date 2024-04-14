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نعرض لكم الان تفاصيل خبر القاهرة الإخبارية: خلية أزمة لمتابعة الأوضاع بالمنطقة..… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 14 أبريل 2024 12:14 مساءً - وكالات – أكد مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم السبت، أن هناك خلية أزمة من كل الأجهزة والمؤسسات المعنية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمنطقة وترفع تقاريرها للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على مدار الساعة.
وأضاف المصدر، لـ”القاهرة الإخبارية”، أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف لوقف التصعيد بالمنطقة في إطار سعيها للتهدئة والسلام.
كما شدد مصدر أمني مصري، رفيع المستوى، على أن الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى.
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