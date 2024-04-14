مصر للطيران تعلق رحلاتها الجوية من وإلى الأردن والعراق…

دبي - احمد فتحي في الأحد 14 أبريل 2024 04:11 مساءً - أ ش أ – أعلنت شركة مصر للطيران تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بدول الأردن والعراق ولبنان، لحين إشعار آخر؛ بسبب إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران في هذه الدول، جراء الأحداث الإقليمية في المنطقة.

وحثت الشركة، في بيان اليوم السبت، عملاءها، حال وجود أي استفسارات؛ التواصل عبر مركز خدمة “اتصالات مصرللطيران” من خلال رقم 1717، من أي هاتف محمول داخل مصر.