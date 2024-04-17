الولايات المتحدة تعتزم زيادة الرسوم على الصلب والألومنيوم…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2024 09:14 مساءً - وكالات _ أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم الصينيين بثلاثة أضعاف منددا بـ”منافسة غير نزيهة” تنعكس سلبا على العمال الأميركيين، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وعزا البيت الأبيض هذا القرار إلى “سياسات الصين ودعمها لصناعتي الصلب والألومنيوم”، وفق ما جاء في بيان.

ودعا بايدن الذي يخوض حملة للفوز بولاية جديدة في نوفمبر، ممثلة التجارة الأمريكية إلى “درس زيادة الرسوم الجمركية” المفروضة على قسم من واردات الصلب والألومنيوم الصينيين والبالغة حاليا متوسط 7.5 بالمئة “بثلاثة أضعاف”.

كما أفاد أن مكتب التمثيل التجاري الأمريكي سيفتح تحقيقا حول “ممارسات الصين غير النزيهة” في مجالات بناء السفن والنقل البحري والنشاطات اللوجستية استجابة لطلب عدد من الهيئات النقابية في هذا القطاع التي تندد بسياسات صينية “أكثر عدوانية وتدخلا من أي بلد آخر”.

وأكد البيت الأبيض أن “الصلب عنصر أساسي لصناعتنا الوطنية لبناء السفن”.