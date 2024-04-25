مال وأعمال

بايدن يقر مساعدات أمريكية بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بايدن يقر مساعدات أمريكية بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 25 أبريل 2024 01:11 مساءً - – وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء قانونا يوفر مساعدات أمريكية جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

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ويتضمن مشروع القانون 61 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا و26 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى مليار دولار مساعدات إنسانية لغزة وثمانية مليارات دولار لمواجهة نفوذ الصين العسكري.

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وقال بايدن إن القانون “يقدم دعما حيويا لشركاء أمريكا حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم من التهديدات التي تتعرض لها سيادتهم”، مضيفا أن تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا سيبدأ في الساعات القليلة المقبلة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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