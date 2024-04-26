اختيار وسيط الفوركس المناسب لأسلوبك في التداول

هناك أنواع مختلفة من وسطاء الفوركس، ولاختيار الوسيط الذي يناسبك بشكل أفضل ، يجب أن تأخذ في الاعتبار عددا من المعايير بالإضافة إلى معرفتك بالتداول. في الواقع ، يقدم كل وسيط ويتميز بخصائص مختلفة. سواء من وجهة نظر العروض (مكافأة الترحيب ، وعدد ازواج العملات المقترحة ، والحد الأدنى للإيداع ، والحد الأدنى للدفع ، والمنصات المقترحة ، والدعم المقدم ، ومقدار الفروقات ...إلخ) ، وشركة الوساطة (التنظيم ، والمصرف المعتمد ، والمكتب الرئيسي ، ووجود المكاتب ، وعدد سنوات الوجود ...إلخ) وإمكانية الوصول إليها وفقا لمستواك (هل تتقن منصات التداول مثل ميتاترايدر ؟ هل ترغب في إتخاذ خطواتك الأولى باستخدام وسيط بسيط؟)

كل هذه الأسئلة والمعايير تستحق النظر للبحث على الوسيط عبر الإنترنت الذي يلبي متطلباتك بشكل أفضل. هنا سنمنحك بعض النصائح والمعلومات الأساسية لمعرفة الفئات الثلاث من الوسطاء التي قمنا بتقسيمها وفقا لمستوى إمكانية الوصول الى كل واحدة.

وسطاء الفوركس مناسبة للمبتدئين

إذا كنت مبتدئا كبيرا وبدأت للتو في عالم الفوركس ، فإننا ننصحك بالبدء مع منصة فوركس بسيطة وممتعة. أختارنا لك احد الوسطاء المناسبين للمتداولين الجدد. إستخدامه بسيط وبديهي. المعلومات واضحة، يمكن الوصول إليه بسهولة، وهو مقيد من أجل إعطاء التاجر المبتدئ المعلومات الأساسية التي من شأنها أن تكون مفيدة له، دون أن تتميع في سيل من المؤشرات. يقدم هذا الوسيط أيضا القدرة لفتح حساب للودائع الصغيرة ويسمح لك بتداول الصفقات الصغيرة

إكسنس هو وسيط جذاب وبديهي. سيسمح لك بالبدء بهدوء دون مواجهة الكثير من سوء الفهم. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يجعل من الممكن تقديم ودائع منخفضة و يمكنك كذلك التداول في وضع تداول تجريبي للبدء بشكل جيد في الوضع الحقيقي و لتميكن الأشخاص الأكثر خبرة من كسب مبالغ مريحة من المال. يمكن أن نضيف أيضا أنه يوفر نظام "النسخ". يتيح لك هذا النظام نسخ أفضل المتداولين الذين إخترتهم في الوقت الفعلي. تصميمه المحبب وروح المجتمع والتحليلات اليومية يجعلها حليفا جيدا للمتداولين المبتدئين.

إذا كنت مبتدئا وترغب في التركيز بشكل أساسي على تداول الأخبار الاقتصادية (التحليل الأساسي) ، فإننا ننصحك بالتوجه إلى هذا الوسيط. ربما يعتبره البعض أقل جاذبية من وجهة نظر التصميم والموارد التقنية والجانب المجتمعي ، لكن لدى منصة اكسنس ميزة القدرة على إستخدامها لتداول الأخبار ، حتى عندما تؤدي إلى تحركات كبيرة في الأسواق المالية. والواقع أن أغلب الوسطاء، في الإعلانات التي تخلف تأثيرا قويا على السوق، إما يمنعون فتح الصفقات أو يفرضون فروقا ضخمة. سوف تمكنك إينسينس من العمل في قلب هذه الأحداث، وسوف تمنحك سرعة تنفيذ ملحوظة، حتى في أوقات الذروة العالية في التقلب بسبب الإعلان عن حدث بالغ الأهمية (مثل الإعلان عن معدل العمالة و البطالة)

وسطاء الفوركس يمكن الوصول إليها ومتوافقة مع ميتاتريدر

إذا كنت تتقن بالفعل تداول العملات الأجنبية وتعرف كيفية التعامل مع منصات التداول المتطورة مثل ميتاترايدر ، فمن المستحسن إستخدام أحد الوسطاء من الفئة "المتقدمة". في الواقع ، ستتيح لك هذه المنصات الأكثر شمولا إنشاء أوامر تداول أكثر تطورا ، وإجراء تحليلات فنية متقدمة باستخدام العديد من المؤشرات الفنية ، وحتى تطوير أو إستخدام خبراء استشاريين أو روبوتات تداول تلقائية. على الإنترنت يمكنك الوصول إليها بسهولة (فتح حساب سريع)، وعادة ما تقدم مكافأة ترحيب ومعظمهم من وسطاء نوع "صانع السوق".

وسطاء مع فرق سعر منخفض

إذا كنت متداولا ثابتا أو صارما وترغب في الحصول على وسيط عالي الجودة عبر الإنترنت ، فنحن ندعوك إلى إختيار وسيط من "الخبراء". هؤلاء الوسطاء هم وسطاء من الدرجة الأولى يقدمون جودة تنفيذ ممتازة ، وخدمة عملاء رائعة ، وأضعف فروق الأسعار في السوق ، والمستشارين المتاحين ، وعادة ما يكون لديهم مكاتب في العديد من البلدان.

ومع ذلك ، فإن هؤلاء الوسطاء في بعض الأحيان يطلبون تسجيلات طويلة نسبيا (أكثر من 15 دقيقة) ، ويتطلب إرسال عدد من المستندات عبر البريد الإلكتروني (أوراق الهوية ، إثبات الإقامة ...). يمكن أيضا أن يكون الحد الأدنى للإيداع مرتفعا (500-2000 دولار للبعض).

الوسطاء من نوع ECN أو STP

معظم السماسرة على الإنترنت من هذا القسم هم وسطاء. سيوفر لك هؤلاء الوسطاء من نوع ECN أو STP فروقا تنافسية للغاية وجودة وسرعة تنفيذ مثالية ، مع السماح باستعمال أي إستراتيجية (مثل السكالبينج على وجه الخصوص) ، والتنفيذ الفوري ...

إذا كنت تفكر في الحصول على إيداع أعلى من الحد الأدنى لمتطلبات إيداع هؤلاء السماسرة وتتقن منصات التداول مثل ميتاترايدر ، فإن إختيار وسيط من فئة "الخبراء" هو الخيار الأفضل. هؤلاء السماسرة لديهم دقة وجودة رائعة من شأنها أن تكلفك فقط بضع عشرات من دقائق من الوقت (لفتح حساب) للاستفادة منها.

كم يجب أن تودع في وسيط الفوركس الخاص بك في حساب المال الحقيقي؟

مسألة رأس المال في الفوركس شائكة جدا لأنها تعتمد على العديد من العوامل. ومع ذلك ، سنحاول الإجابة عليها بأكبر قدر ممكن من الشمول.

يعتمد المبلغ الذي ستقوم بإيداعه بأموال حقيقية على عدة عوامل ، بما في ذلك توقعاتك ووسائلك ومستواك.

اعلم أن جميع الوسطاء يقدمون وضعا تجريبيا يسمح لك بالتدرب قبل الانتقال إلى الوضع الفعلي. ان التداول بالوضع التجريبي او التدريب أمر لا غنى عنه.

بمجرد أن تشعر أنك في نقطة، حيث يمكنك إجراء أول إيداع للمال الحقيقي الخاص بك لبدء التداول وتحقيق الأرباح. مبلغ الإيداع الأول شخصي للغاية ويجب أن يأخذ في الاعتبار الوسائل المتاحة لك. و استراتيجيتك و نقاط قوتك و ضعفك