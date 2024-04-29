بروتوكول تعاون بين الكهرباء وشنايدر إليكتريك لتحسين الفقد…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أبريل 2024 08:08 مساءً - شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة شنايدر إليكتريك مصر في مجال تحسين الفقد الفني بشبكة الجهد المتوسط.

وقام بالتوقيع المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وسيباستيان رييز رئيس شركة شنايدر إليكتريك لمنطقه شمال شرق افريقيا والمشرق العربي.

واكد الدكتور شاكر أن بروتوكول التعاون يأتي تأكيداً على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء للاعت​ماد على أحدث الأنظمة والتكنولوجيات لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وتقليل الفقد الفني.

وأشاد سباستيان ريز رئيس شركة شنايدر مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربى بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة شنايدر، مؤكداً على أهمية الاستفادة من هذا المشروع التجريبى لتعميمه لتحقيق الاستفادة لشبكات التوزيع وتحسين الفقد الفني بشبكة الجهد المتوسط.

وأضاف المهندس محمد السطوحي نائب رئيس شركه شنايدر، أن هذا البروتوكول يهدف الى تحديد المبادئ العامة للتعاون بشأن تنفيذ مشروع تجريبي في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لتحسين الفقد الفني في شبكة الجهد المتوسط.

ويتم تنفيذ المشروع من قبل شركة شنايدر بدون تحمل الشركة القابضة لكهرباء مصر أي أعباء مالية.