مال وأعمال

مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 01:15 مساءً - شينخوا _ ذكرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين بلغ 50.4 في أبريل الجاري، بانخفاض عن 50.8 في الشهر الماضي.

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وتشير قراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة تحت 50 انكماشا.

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وقال تشاو تشينغ خه، إحصائي بارز في الهيئة الوطنية للإحصاء إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية قد حافظ على التوسع لشهرين متتاليين، ما يشير إلى الانتعاش المستمر للقطاع.

وذكر تشاو أن إنتاج الشركات تسارع، وارتفع مؤشر الإنتاج 0.7 نقطة ليصل إلى 52.9، وهو المستوى الأعلى منذ أبريل عام 2023.

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وأوضح تشاو أن طلبات السوق استمرت في التوسع، مشيرا إلى أن مؤشر الطلبات الجديدة بلغ 51.1.

وأضاف أن شركات متنوعة الأحجام شهدت جميعها بقاء مؤشر مديري المشتريات الخاص بها فوق الخط الفاصل بين النمو والانكماش هذا الشهر، حيث بلغت قراءة المؤشر للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة 50.3 و50.7 و50.3 على التوالي.

كما أشار تشاو إلى أن المحركات الاقتصادية الجديدة حافظت على توسع سريع. وفي أبريل، سجل قطاع الصناعة التحويلية للمعدات وقطاع الصناعة التحويلية عالية التكنولوجيا 51.3 و53 على التوالي.

وحسب الهيئة، ظلت مشاعر السوق في قطاع الصناعات التحويلية مستقرة مع وصول المؤشر الفرعي لتوقعات الأعمال إلى 55.2.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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