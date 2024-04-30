رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار المشترك مع…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 10:11 مساءً - دوت الخليج – عقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا مساء اليوم؛ لمتابعة الترتيبات الجارية لتنظيم مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، المقرر انعقاده آخر يونيو المقبل.

وأكد رئيس الوزراء أن المؤتمر يستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية، في إطار التطور المتسارع والزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية على الأصعدة كافة.

وشدد على ضرورة متابعة الترتيبات اللازمة وعملية التنظيم التي تتم لذلك المؤتمر المُقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، خلال الاجتماع، إلى الإجراءات الجاري اتخاذها في سبيل تنظيم المؤتمر وخروجه بالشكل الأمثل.

وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار طلبت بالفعل من الجهات المعنية بالاتحاد الأوروبي إرسال القوائم بأسماء المدعوين لحضور المؤتمر، كما طلبت الهيئة من جمعيات الأعمال، وغيرها من المعنيين قوائم الحضور لإرسال الدعوات لهم.

واستعرض باسم فايق، العضو المنتدب والشريك بمجموعة “بوسطن” الاستشارية (BCG) بمصر، والتي تشارك في تنظيم المؤتمر، الإجراءات المُنفذة والجارية، كما تحدث عن المحاور المُقترحة للنقاش والموضوعات الفرعية للمؤتمر، وجدول الأعمال التمهيدي، وأنماط المشاركة في المؤتمر.

وأكد فايق أن محاور تنظيم المؤتمر تنبثق عن أهدافه وتصبو إلى تحقيقها، لافتًا في هذا الإطار إلى الأهداف المتمثلة في: زيادة العملاء والمستثمرين المحتملين، وتوقيع مذكرات تفاهم مع كبار المستثمرين الأوروبيين، وكذا نشر الرسائل الإيجابية بشأن مناخ الاستثمار في مصر.

كما استعرض فايق أبرز الموضوعات التي سيسلط الضوء عليها على مدار الحدث وفي جلسات مختلفة، منوهًا بأنها تتضمن التركيز على جاهزية مصر لتحمل الصدمات الخارجية وتنفيذ الإصلاحات التي تركز على الاستثمار، بالإضافة إلى فرص التمويل المتاحة، فضلًا عن الابتكار والرقمنة، والاقتصاد الأخضر، وتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها.