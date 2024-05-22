نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلمي طولان: تهئنة الأهلي لـ مجلس الزمالك موقف رائع.. والأحمر الاقرب لحصد دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد حلمي طولان نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بقيام مجلس إدارة النادي الأهلي، بتوجيه التهئنة لنادي الزمالك عقب التتويج بالكونفدرالية.

حلمي طولان: تهئنة الأهلي لـ مجلس الزمالك موقف رائع

وقال طولان في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس:: "الأمر الراقي أيضا هو قيام مجلس الأهلي بتهئنة الزمالك بعد الفوز بالكونفدرالية، بعدما رحل الذي كان يتسبب في المشكلات، وهذا هو التنافس الشريف الذي يجب البناء عليه، والزمالك سيبادر أيضا بالتهئنة بعد فوز الأهلي بالنهائي، وأتمنى أن تكون هناك مؤازرة من كل الزمالكاوية للنادي الأهلي".

وأكد طولان: "بالطبع، أتمنى حصد الأهلي لقب دوري الأبطال، وبنسبة 80% هو الأقرب، والفريق الأحمر يستطيع الوصول إلى هدفه نتيجة الخبرات والتاريخ وقدرات لاعبيه وإدارته التي تعيش في حالة الاستقرار، وهناك أمور كثيرة داخل النادي الأهلي تؤكد رغبته وقدرته من أجل الحصول على اللقب".

وتمنى طولان، أن يكون الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر الإفريقي، ولكن العاطفة وقتها ستنحاز لصالح الزمالك، مؤكدًا أنه لم يعجبه فقط تنظيم نهائي الكونفدرالية، رغم أن مصر سبق ونجحنا في تنظيم البطولات الكبرى، مبديا استيائه من عدم التزام البعض من أجل تقديم الصورة الأفضل للجمهور والمسئولين، ولم يكن هناك التزام وانضباط واضح في مراسم التتويج، ما حدث كارثة كبيرة في ظل عدم وجود صور للاعبين وهم متوجين بالكأس.