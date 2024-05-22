نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس إنبي: من الصعب الكشف أي بنود تخص صفقة انتقال زياد كمال للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، أنه سعيد بتتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية وحصوله على 2 مليون دولار قيمة المكافأة المالية من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

تصريحات رئيس إنبي

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "مجلس إدارة نادي إنبي يحافظ على سرية التعاقدات، ولا استطيع الكشف اي أمور تخص صفقة انتقال زياد كمال إلى الزمالك، وهناك بنود كثيرة في التعاقد، ولن أقوم بنفي معلومة الحصول على 100 ألف دولار أو أقوم بالتأكيد عليها".

وأضاف: "نقوم دائمًا بإبرام تعاقدات محترمة تفيد نادي إنبي، ولم نقوم مطلقًا بالكشف أي ارقام مالية، وهو ما حدث مع حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي في وقت سابق، قولت أن لنا نسبة مالية ولم نتحدث عن الأرقام بالتحديد".

وزاد: "نادي الزمالك سيكون له أرباح كثيرة في زياد كمال، وسيعرف الجميع كلامي جيدًا، سواء في حال بيعه خارج مصر، أو استثماره بطريقة آخرى، وحال بيعه يكون لنادي الزمالك نسبة أيضًا".