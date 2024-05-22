عاجل.. جوزيه جوميز: أتمنى مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي والتتويج باللقب

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أحمد جودة - القاهرة - تمنى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهة النادي الأهلي في كأس السوبر الإفريقي 2024 وتحقق اللقب.

جوميز: أتمنى مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

وقال المدير الفني للزمالك في تصريحات مع الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر برنامج "اللعيب" المذاع عبر قناة MBC مصر:" أتمنى مواجهة الأهلي مجددًا في السوبر الأفريقي والفوز عليه وأتوج باللقب وسيكون وقتها أمرا مميزًا للاعبين وجماهير القلعة البيضاء بالفوز على الغريم التقليدي".

وتابع:" نهائي إفريقيا محير بالنسبة لي لأن مدرب الترجي ميجيل كاردوزو صديقي وأتمنى له التوفيق بالطبع، كما أتمنى مواجهة الأهلي مجددًا في السوبر الإفريقي".

وواصل:" واجهت الأهلي مرتين خلال الفترة الأخيرة الأولى في السعودية بكأس مصر وكنت وقتها كنت الأفضل لكن خسرت بهدفين، ولكن عندما توافرت العدالة في ثاني المواجهات بالدوري حققت الفوز بهدفين لهدف، وأتمنى الفوز عليهم مرات عديدة".