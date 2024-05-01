نعرض لكم الان تفاصيل خبر 11.3 % ارتفاعا في قيمة تجارة الصين مع دول بريكس بالربع الأول من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 مايو 2024 04:15 مساءً - شينخوا _ أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للجمارك أن قيمة تجارة الصين مع دول مجموعة بريكس الآخرين بلغت 1.49 تريليون يوان (حوالي 209.7 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 11.3 في المائة على أساس سنوي.

وقالت الهيئة إن قيمة هذه التجارة شكلت 14.7 في المائة من إجمالي قيمة التجارة الخارجية للبلاد خلال نفس الفترة.

ومن بين أعضاء بريكس، ارتفعت صادرات الصين إلى البرازيل ووارداتها منها بنسبة 25.7 في المائة و30.1 في المائة على أساس سنوي على التوالي خلال الربع الأول.

وواصلت التجارة بين الصين وروسيا توسعها خلال هذه الفترة، وتميزت بنمو تداول منتجات مثل الطاقة والسيارات، فضلا عن الآلات والمعدات العامة، وفقا لما ذكرته الهيئة.

ونمت التجارة بين الصين والهند بنسبة 8.5 في المائة خلال الربع الأول، مسجلة نموا لخمسة أرباع متتالية.

وفي الوقت نفسه، شهدت جنوب أفريقيا، باعتبارها أكبر شريك تجاري للصين في أفريقيا لمدة 14 عاما على التوالي، نموا قويا في تجارتها مع الصين.

وقالت الهيئة إنه خلال الربع الأول، بلغ إجمالي صادرات الصين إلى جنوب أفريقيا 35.11 مليار يوان، بينما بلغت الواردات منها 66.46 مليار يوان.

وأظهرت بيانات سلطات الجمارك أن الصين حافظت على تعاون جيد مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجال تجارة الطاقة. وكانت الدولتان من بين أكبر 10 دول مصدرة لمنتجات الطاقة إلى الصين في الربع الأول.

كما نفذت بكين تعاونا عمليا مع مصر وإثيوبيا في مجال البنية التحتية، بينما في الربع الأول، حققت صادرات الصين من المشاريع المتعاقد عليها إلى البلدين المذكورين نموا سريعا، وفقا للهيئة.

وفي الوقت نفسه، حظيت السلع المصنعة في بكين بشعبية كبيرة في إيران، حيث نمت صادرات السلع الصينية إلى السوق الإيرانية بنسبة 15.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول، حسبما أظهرت البيانات.

وقال ليو دا ليانغ، مدير إدارة الإحصاءات والتحليل بالهيئة، إن قيمة تجارة السلع بين دول البريكس تمثل حوالي 20 في المائة من الإجمالي العالمي.

وأوضح ليو أنه لا تزال هناك إمكانات كبيرة لنمو التجارة بين دول بريكس، ومن المتوقع أن تصبح الكتلة “مسرعا” للانتعاش الاقتصادي العالمي وتنمية التجارة.

وتعد مجموعة بريكس آلية للتعاون بين الأسواق الناشئة ضمت في البداية البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وفي الأول من يناير 2024، انضمت إلى المجموعة كل من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وإيران وإثيوبيا.