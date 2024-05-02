نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: استلام 1.1 مليون طن قمح محلي.. والاحتياطي يكفي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 مايو 2024 11:12 صباحاً - محمد أحمد – أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، استلام نحو 1.1 مليون طن قمح محلي منذ بدء موسم التوريد في 13 أبريل الماضي، مشيرا إلى استهداف استلام 3.5 مليون طن.

وكشف الوزير، في تصريحات اليوم، عن ارتفاع معدل التوريد اليومي إلى 129 ألف طن، وهو أعلى من العام الماضي رغم الظروف المناخية، والتي أدت إلى تأخر الحصاد.

وأرجع المصيلحي تأخر سفينتي شحن القمح الروسية بحمولة 60 الف طن إلى سوء الأحوال الجوية، مؤكدا تحركهما صوب الموانئ المصرية، مشيرا إلي الوزارة تستهدف استيراد نحو 5.7 مليون طن خلال العام الجاري.

وأكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور، لافتا إلى أن احتياطي القمح يكفي 3 أشهر، والسكر التمويني أكثر من 11 شهرا والزيت 5.4 شهر.

ولفت المصيلحي إلى وجود تعاقدت من اللحوم تكفي 11 شهرا، إضافة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من الدواجن والأرز.

وفيما يتعلق بمبادرة خفض الأسعار، قال وزير التموين إن نسبة التخفيضات على السلع تتراوح بين 15% إلى 35%، مشيرا إلى أن متوسط التخفيضات تصل إلى 25%

ولفت إلى أن شركات الجملة ونصف الجملة والتجزئة خفضت أسعارها “بشكل واضح”؛ مع بعد دورة الإنتاج الجديدة.

وأشار وزير التموين إلى تطبيق منظومة كارت الخبز الموحد لحين تكوين احتياطي “ضخم” من القمح، لافتا إلى أن الحرب على غزة ثم دخول شهر رمضان كانا وراء تأجيل التطبيق.

وعن قصب السكر، لفت المصيلحي إلى إنتاج 680 ألف طن سكر من من المحصول المحلي، لافتا إلى توريد 7 ملايين طن لصالح وزارة التموين منذ بدء موسم الحصاد في نهاية ديسمبر الماضي بينما ينتهي خلال 10 أيام.

كما نوّه وزير التموين بإنتاج 300 – 400 ألف طن سكر بنجر بعد انتهاء الثلث الأول من موسم الحصاد، والمستمر حتى يونيو المقبل.