نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق الهلال، ضيفا ثقيلا على حساب فريق النصر، اليوم الجمعة 17 مايو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال ضد النصر

وتوج فريق الهلال بلقب الدوري السعودي لهذا الموسم في الجولات الماضية، حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 89 نقطة، بينما يحل فريق النصر في المركز الثاني برصيد 77 نقطة.

تذاع تلك المباراة بين فريقي الهلال والنصر عبر قناة ssc الرياضية، حيث تعد مجموعة قنوات ssc هى الناقل الحصري لمباريات دوري روشن هذا الموسم.

ويقوم المعلق فهد العتيبي بالتعليق على هذه المباراة بين فريقي الهلال والنصر في قمة الدوري السعودي للمحترفين.

تُقام المباراة بين فريقي الهلال والنصر في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

