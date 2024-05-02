نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط عند أدنى مستوى في 7 أسابيع بفعل زيادة مفاجئة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 مايو 2024 02:08 مساءً - – انخفضت أسعار النفط نحو 3% يوم الأربعاء لتسجل أدنى مستوى منذ 7 أسابيع بسبب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية واحتمال التوصل لاتفاق على وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط وتراجع الآمال في أن خفض أسعار الفائدة بالولايات المتحدة قريبا قد تعزز الطلب على الخام.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 2.89 دولار أو 3.4% إلى 83.44 دولار للبرميل عند التسوية.

ويقل ذلك نحو 5% عن مستوى إغلاق عقد برنت لشهر يونيو يوم الثلاثاء عندما كان لا يزال شهر أقرب استحقاق، وهو ما سيكون أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية لشهر أقرب استحقاق منذ أكتوبر 2023.

وتراجعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.93 دولار أو 3.6% إلى 79 دولارا للبرميل.

وهذا أدنى إغلاق للخامين منذ 12 مارس آذار ودفعهما أيضا إلى موجة بيع لأول مرة منذ ديسمبر 2023.

وفي أسواق الطاقة الأخرى، أغلقت العقود الآجلة للديزل الأمريكي عند أدنى مستوياتها منذ يوليو 2023، في حين استقرت العقود الآجلة للبنزين الأمريكي عند أدنى مستوى لها في 7 أسابيع.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن شركات الطاقة زادت مخزوناتها من الخام على نحو مفاجئ 7.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 26 أبريل.

ويأتي ذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت آراءهم بانخفاض المخزونات 1.1 مليون برميل ومع زيادة مقدارها 4.9 مليون برميل وردت في بيانات من معهد البترول الأمريكي.

وتزايدت توقعات اقتراب إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عقب تجدد المساعي بقيادة مصر، وعلى الرغم من تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدما في هجوم مزمع على رفح.

وفي الولايات المتحدة، أبقى مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) أسعار الفائدة القياسية لليلة واحدة بلا تغيير في نطاق 5.25 إلى 5.50%، الثابت منذ يوليو 2023.

وفي حين أشار الاحتياطي الاتحادي إلى أنه لا يزال يميل نحو خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف، فقد حذر من قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخير.