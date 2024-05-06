ارتفاع أسعار النفط في العقود الآجلة بعد رفع السعودية سعر…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 مايو 2024 06:14 مساءً - ..ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الاثنين بعد رفع السعودية سعر الخام لمعظم المناطق في يونيو المقبل، وتضاؤل احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاقا لنار في غزة، مما جدد المخاوف من اتساع نطاقالصراع بين إسرائيل وحماس في المنطقة الرئيسية لإنتاج النفط.

وبحلول الساعة 0119 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 83.24 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 78.40 دولار للبرميل.

ورفعت السعودية سعر البيع الرسمي لخامها المباع إلى آسيا وشمال غرب أوروبا والبحر المتوسط في يونيو، مما يشير إلى توقعات بزيادة الطلب هذا الصيف.

وقال وارن باترسون، رئيس وحدة أبحاث السلع الأولية في (آي.إن.جي) في مذكرة “بعد انخفاضه بما يزيد قليلا عن 7.3% الأسبوع الماضي بسبب انحسار التوترات الجيوسياسية، بدأ خام برنت أسبوع التداول الجديد على أساس أقوى، وفتح على ارتفاع”.

وأضاف أن ذلك يأتي بعد أن رفعت السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرئيسي لشهر يونيو لمعظم المناطق وسط شح الإمدادات خلال هذه الفترة الفصلية.

وفي الأسبوع الماضي، شهدت العقود الآجلة لكلا الخامين أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر، إذ تراجع برنت أكثر من 7% وخام غرب تكساس الوسيط 6.8%، مع تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة والتوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة الذي سيعلنه الفبدرالي الأمربكي.

كما تراجعت علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط مع استمرار المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

ومع ذلك، تضاءلت احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أمس الأحد.

وفي إشارة إلى احتمال تقلص الإمدادات، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الثاني على التوالي الأسبوع الماضي، بواقع سبع منصات لتصل إلى 499 منصة، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2023، حسبما ذكرت شركة بيكر هيوز في تقرير يوم الجمعة.