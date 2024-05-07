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نعرض لكم الان تفاصيل خبر توقعات بوصول عجز الموازنة في ألمانيا إلى 1.75% خلال 2024 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 مايو 2024 10:15 صباحاً - – توقع مجلس الاستقرار الألماني الذي ينسق الشؤون المالية بين الحكومة الاتحادية والولايات أن يبلغ العجز في موازنة الحكومة العامة 1.75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري وينخفض إلى نحو 1% العام المقبل.
وأضاف المجلس يوم الاثنين أن العجز الهيكلي، المعدل لاستبعاد العوامل الموسمية وغير المتكررة، سيبلغ نحو 1.25% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وينخفض إلى ما يقترب من 0.75% في 2025، على أن يرتفع مجددا بصورة طفيفة في العامين التاليين.
ورجح المجلس وصول العجز في نهاية فترة التوقعات في 2028 إلى نحو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى المجلس أن معدلات العجز المتوقعة معقولة ولكنه يعتقد بأن هناك حاجة ماسة إلى تشديد السياسات المالية لتحقيقها.
وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في مؤتمر صحفي يوم الاثنين بعد اجتماع المجلس “تشديد السياسة النقدية على نحو معتدل لا يعمل فقط على كبح التضخم، وإنما يتيح أيضا مجالا مستداما للاستثمار”.
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