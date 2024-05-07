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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يدعو جميع الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 مايو 2024 11:16 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يتابع عن كثب التطورات الإيجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة.
ودعا السيسي، عبر صفحته بموقع فيسبوك، كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء المأساة الانسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وإتمام استبدال الرهائن والسجناء.
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