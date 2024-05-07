نعرض لكم الان تفاصيل خبر السويدي إليكتريك تستهدف مضاعفة إنتاج مصنع باص واي إلى 10… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 مايو 2024 10:11 مساءً - محمد أحمد – يستهدف مصنع باص واي Bus Way التابع لشركة السويدي إليكتريك، مضاعفة حجم الإنتاج من 5 إلى 10 آلاف متر شهريا، بداية العام المقبل.

وقال محمد عطية، المدير العام لمصنع باص باي، في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج، على هامش جولة داخل مصنع الشركة في العاشر من رمضان اليوم، إن المصنع يقوم حاليا بإنتاج نوع واحد من المحولات باص واي”Bus Way”، ومن المستهدف مع زيادة الطلب إضافة خطوط جديدة لإنتاج أنواع أخرى.

وأوضح عطية، أن استراتيجية الشركة تستهدف الاستحواذ على حصة سوقية في السوق المحلية من 60 إلى 70% خلال الفترة المقبلة.

وكشف المدير العام لمصنع باص باي، عن أن المصنع يستهدف زيادة نسبة التصدير إلى 60%، مقابل 40% للسوق المحلية.

وأشار إلى أنه مع بدء إنشاء المصنع كان من المستهدف توجيه 60% من حجم الإنتاج إلى السوق المحلية مقابل 40% للتصدير، موضحاً بأن تعديل الاستراتيجية جاءت في ضوء زيادة الطلب الخارجي على المنتجات.

وأضاف عطية أن المصنع يستهدف التوسع في أسواق الخليج، وأنه يصدر حاليا إلى كلا من الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين، بالإضافة إلى دخول السوق الأوروبية.

ونوه أن منتجات المصنع تتوافق مع الاشتراطات والمعايير الأوروبية، وجار استيفاء باقي المتطلبات، لافتا إلى أن المصنع صدّر المحولات إلى عدة دول أوروبية وأبرزها إسبانيا.

وفيما يتعلق بنسبة المكون المحلي بالمنتج، قال إنها بلغت 95%، مشيرا إلى أنه يتم استيراد بعض المنتجات التى تحتاج إلى تكنولوجيا متطورة.

وحول مبادرات الحكومة لتشجيع المنتج المحلي ودعم الصادرات، طالب بزيادة دعم الصادرات والمصدرين ما يساعد في نفاذ المنتج المحلي في الأسواق العالمية.

ويستخدم مصنع باص واي Bus Way التابع لشركة السويدي إليكتريك المقام في مدينة العاشر من رمضان، العزل الإيبوكسي الكهربائي Epoxy Dielectric Insulation، وهو أحد أكثر المصانع تطورًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يمتد على مساحة أكبر من 36 ألف متر مربع.

و تشمل الطاقة الإنتاجية لأنظمة باص واي المضغوطة دون تهوية بسعة تتراوح من 800 أمبير إلى 6300 أمبير لكل من موصل النحاس Power Link Busway، وأيضا لموصل الألومنيوم ثنائي المعدن Spine Busway.