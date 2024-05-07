مال وأعمال

الكهرباء تعدل مواعيد تخفيف الأحمال خلال امتحانات الثانوية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الكهرباء تعدل مواعيد تخفيف الأحمال خلال امتحانات الثانوية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 مايو 2024 11:08 مساءً - محمد أحمد – أعلنت الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء تعديل مواعيد تخفيف الأحمال خلال فترة امتحانات الثانوية العامة بداية من غدٍ الأربعاء حتى 20 يوليو المقبل؛ لتصبح من 3 حتى 7 مساءً، بدلا من الساعة 8 صباحا حتى 3 مساء حاليًا.

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وأوضحت الشركة، في بيان مساء اليوم، أن المواعيد الجديدة موزعة على مستوى مناطق الجمهورية بحيث لا تزيد فترة الفصل لكل منطقة عن ساعتين.

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وأضافت أن هذا الإجراء يأتي استجابة لطلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار حرصها على انتظام سير عملية الامتحانات، وبالتنسيق كذلك مع قطاع البترول.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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