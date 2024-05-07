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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الكهرباء تعدل مواعيد تخفيف الأحمال خلال امتحانات الثانوية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 مايو 2024 11:08 مساءً - محمد أحمد – أعلنت الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء تعديل مواعيد تخفيف الأحمال خلال فترة امتحانات الثانوية العامة بداية من غدٍ الأربعاء حتى 20 يوليو المقبل؛ لتصبح من 3 حتى 7 مساءً، بدلا من الساعة 8 صباحا حتى 3 مساء حاليًا.
وأوضحت الشركة، في بيان مساء اليوم، أن المواعيد الجديدة موزعة على مستوى مناطق الجمهورية بحيث لا تزيد فترة الفصل لكل منطقة عن ساعتين.
وأضافت أن هذا الإجراء يأتي استجابة لطلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار حرصها على انتظام سير عملية الامتحانات، وبالتنسيق كذلك مع قطاع البترول.
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