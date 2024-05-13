شركة bokra تعلن عن شراكة مع ذهب مصر لتنويع المحافظ…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 مايو 2024 06:14 مساءً - شاهندة إبراهيم – أعلنت شركة bokra العاملة في مجال التكنولوجيا المالية وإدارة الأموال، عن شراكة جديدة مع شركة ذهب مصر المتخصصة في استثمارات المعادن الثمينة، لإطلاق منصة “بكرة ذهب”.

وتستهدف المنصة المستثمرين سواء من الأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر والإمارات والسعودية، وتسعى إلى خلق منتجات استثمارية مبتكرة ومتنوعة للاستثمار في المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين وغيرها، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

ومن جانبه، أكد أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بكرة القابضة، على أن الشراكة تعكس التزامنا بتنويع المنتجات الاستثمارية في إدارة الأموال ، وتمكنا من توسيع نطاق عملنا وتوفير فرصة مجزية للاستثمار والادخار في المعادن الثمينة.

وأشار الصاوي، إلى أن شركته تعتزم تقديم منصات إضافية في المستقبل القريب مع الالتزام بتقديم خدمة فعالة وآمنة لإدارة المحافظ.

وبدوره، قال فادي كامل وعمرو فؤاد، المؤسسين لشركة ذهب مصر، إن الشراكة تجمع بين خبراتنا في سوق المعادن الثمينة والتكنولوجيا المتقدمة التي تقدمها bokra لتمكين المستثمرين عبر المنطقة وفتح آفاق جديدة للاستثمار والادخار.

وتمثل هذه الشراكة بداية للعديد من التعاونات الاستراتيجية مع قادة القطاعات في فئات الأصول المختلفة، والتي تتوافق مع نهج مجموعة بكرة لتوسيع عروضها بدعم من شركاء خبراء.