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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التمثيل التجاري: 80% من الدول الإفريقية المشاركة باتفاقية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 مايو 2024 01:11 صباحاً - محمد أحمد – كشف المستشار كريم حمدي، نائب رئيس وحدة الشئون الإفريقية بجهاز التمثيل التجاري، عن انتهاء الدول الإفريقية المشاركة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية من 80% من قواعد المنشأ الخاصة بهم.
وأوضح حمدي، في حلقة نقاشية على هامش ختام النسخة الـ 12 لمعرضي Fi Africa و ProPak MENA، المنصتين الأشمل في إفريقيا في قطاعي الصناعات الغذائية، أن الاتفاقية تضم نحو 54 دولة إفريقية، وقام بالتصديق عليها حتى الآن 46 دولة، وانتهت 36 دولة من وضع الجداول الخاصة بالتعريفات الجمركية ونسب التخفيضات على السلع ومداها الزمني.
وأشار إلى أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي سيساهم في تحرير التجارة إلى القارة الإفريقية، ويعطي فرص كبيرة لزيادة الصادرات خاصة مع الدول التي لا ترتبطها اتفاقيات تجارية مع مصر، مثل دول غرب إفريقيا.
وعلى جانب آخر لفت إلى أن الجهاز يعمل على زيادة الترويج للمنتجات المصرية من خلال تنظيم بعثات تجارية بالتعاون مع المجالس التصديرية المختلفة، وكان آخرها إلى كوت ديفوار.
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