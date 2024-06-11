رئيس الوزراء: توجه مصر نحو بنك التنمية الجديد لا يجب تفسيره…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 05:16 مساءً - حمدي أحمد _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن بنك التنمية الجديد يوفر نوافذ تمويلية ميسرة للدول الأعضاء.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بملتقى بنك التنمية الجديد في مصر، أن عقد الملتقى فرصة لعرض المبادرات التنموية في مصر ومكافحة الفقر، وجهود الحكومة لتعزيز القطاع الخاص في التنمية.

وأوضح أن الملتقى يأتي في ظل تحديات وظروف اقتصادية وسياسية خطيرة أثرت على اقتصادات الدول في المنطقة، مشيرا إلى أن مصر ركزت خلال الفترة الماضية على خفض التضخم وتقليل نسبة الدين وزيادة الصادرات وترشيد الواردات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولفت إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة والانتقال لسياسة سعر صرف مصر أسهمت في تحسين التصنيف الائتماني لمصر.

وأكد مدبولي، أن التوجه الاستراتيجي لمصر نحو بريكس وبنك التنمية الجديد لا يجب تفسيره على أنه معادي لأي جهة أو نظام عالمي قائم، لافتا إلى أن إنشاء البنك كان ضرورة لمعالجة أوجه القصور الحالية للنظام العالمي وتوفير تمويلات ميسرة، كما أنه سيساهم في تحقيق التوازن المأمول في النظام المالي العالمي.