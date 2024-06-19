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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البيئة: العثور على حوت نافق بالساحل الشمالي.. ولا داعي للقلق من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 يونيو 2024 12:14 مساءً - دوت الخليج – أعلنت وزارة البيئة تلقيها بلاغ بالعثور على حيوان بحري (حوت) نافق بأحد شواطئ الساحل الشمالي، قرية هاسيندا وايت سيدي عبد الرحمن.
وأصدرت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، بسرعة التوجه إلى مكان البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفن الآمن للحوت النافق.
وأشار بيان لوزارة البيئة إلى أن رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية وممثلين عن محميات المنطقة الشمالية وممثلي معهد علوم البحار توجهوا على الفور إلى المكان، وحددوا نوعه، ووجدوا أنه من نوع “كوفييه ذو منقار Cuvier’s beaked whale”.
ودعت وزارة البيئة إلى عدم القلق تجاه الواقعة، مضيفة أنها ستعلن عن أي مستجدات لاحقة فور معرفة الأسباب.
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