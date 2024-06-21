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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تباطؤ معدل التضخم في دبي إلى 3.8% خلال مايو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 21 يونيو 2024 12:14 مساءً - سي ان بي سي .. تباطأ معدل التضخم السنوي في دبي إلى 3.8% في شهر مايو الماضي مقارنة مع 3.9% في شهر أبريل الذي سبقه، ولكنه سجل ثاني أعلى مستوى له في 7 أشهر.
ويعزى هذا التباطؤ إلى تسجيل أسعار النقل نمواً بنسبة 2.7% على أساس سنوي في مايو مقابل 3.3% في أبريل الذي سبقه، بالإضافة إلى تباطؤ تضخم أسعار الملابس والأحذية إلى 0.9% في مايو مقابل 3.4% في شهر أبريل.
بالمقابل، تسارع معدل التضخم السنوي لفئة السكن ،والتي تمثل الثقل الأكبر في التضخم، إلى 6.6% في مايو مقابل 6.5% في شهر أبريل.
وعلى أساس شهري، تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في دبي بنسبة 0.2% في شهر مايو مقارنة مع ارتفاع بنسبة 0.8% في شهر أبريل الذي سبقه.
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