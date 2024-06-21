مال وأعمال

تباطؤ معدل التضخم في دبي إلى 3.8% خلال مايو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تباطؤ معدل التضخم في دبي إلى 3.8% خلال مايو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 21 يونيو 2024 12:14 مساءً - سي ان بي سي .. تباطأ معدل التضخم السنوي في دبي إلى 3.8% في شهر مايو الماضي مقارنة مع 3.9% في شهر أبريل الذي سبقه، ولكنه سجل ثاني أعلى مستوى له في 7 أشهر.

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ويعزى هذا التباطؤ إلى تسجيل أسعار النقل نمواً بنسبة 2.7% على أساس سنوي في مايو مقابل 3.3% في أبريل الذي سبقه، بالإضافة إلى تباطؤ تضخم أسعار الملابس والأحذية إلى 0.9% في مايو مقابل 3.4% في شهر أبريل.

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بالمقابل، تسارع معدل التضخم السنوي لفئة السكن ،والتي تمثل الثقل الأكبر في التضخم، إلى 6.6% في مايو مقابل 6.5% في شهر أبريل.

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وعلى أساس شهري، تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في دبي بنسبة 0.2% في شهر مايو مقارنة مع ارتفاع بنسبة 0.8% في شهر أبريل الذي سبقه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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