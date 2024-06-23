نعرض لكم الان تفاصيل خبر الجونة تستضيف الدورة الثالثة لبرنامج التعليم التنفيذي بجامعة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 يونيو 2024 11:12 صباحاً - دوت الخليج – أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاق الدورة الثالثة من برنامج “التعليم التنفيذي بالجونة” بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وكلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو، وذلك بمشاركة 50 من القيادات التنفيذية في القطاعين العام والخاص.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية البرنامج، لافتة إلى اهتمام الوزارة بمواصلة شراكتها مع مؤسسة ساويرس وجامعة شيكاغو، لتعزيز ثقافة القيادة والنمو المستدام، موضحة أن البرنامج يوفر للقيادات المهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة تعقيدات المشهد الاقتصادي الحالي؛ ما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة.

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات القادة نحو الابتكار والفعالية، حيث يستهدف “كبار المسؤولين في القطاعين الخاص والعام المصري” لتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحسين القيادة وتطوير فرقهم ومؤسساتهم للتكيف مع التغيرات السريعة والتحديات الجيوسياسية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن البرنامج يجمع بين الأطر المستندة إلى البيانات، والتطبيقات الواقعية التي تسرع من تطوير أدوات مبتكرة وقرارات مستندة إلى الأدلة تساعد في مواجهة تحديات التنمية.

وأوضحت أن البرنامج يقدم فرصة للمتدربين لمشاركة المعرفة وتبادل الممارسات الجيدة بين القطاعات، مما يمنحهم فرصة للتواصل وتوسيع آفاقهم والتفاعل مع نظرائهم والعمل بشكل أكثر مرونة.

ولفتت السعيد إلى تدريب نحو 3600 موظف حكومي حتى الآن في الخارج في جامعة كينجز كوليدج بلندن، وجامعة الأمم المتحدة في البرتغال، ومدرسة هيرتي للإدارة في ألمانيا، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دبي، وجامعة ولاية ميزوري، وجامعة ثندربيرد بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبدوره، قال ناصف ساويرس، عضو مجلس أمناء مؤسسة ساويرس وجامعة شيكاغو، ورئيس مجلس الإدارة الشرفي لشركة أوراسكوم للإنشاءات المحدودة (OCL)، والمدير التنفيذي لشركة أوراسكوم الهولندية للإنشاءات والصناعة، إن التعليم يظل ركيزة أساسية ضمن أهداف مؤسسة ساويرس.

وأضاف أن الاستثمار في التعليم يفتح أبواب الفرص للجيل القادم من القادة؛ لذا “نحن حريصون على تقديم الدعم للمصريين المتميزين وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول إلى تعليم عالمي المستوى. واستضافة هذا البرنامج في الجونةـ، للمرة الثالثة، يعبّر عن التزامنا بتمكين القادة الذين نؤمن بأنهم الأساس لتقدم مصر الاقتصادي والاجتماعي”.

وأثنى ساويرس على الشراكة المستمرة مع جامعة شيكاغو، التي يشمل تاريخها 99 حائزًا على جائزة نوبل ممن تخرجوا من أروقتها، مضيفًا أن هذه الشراكة تعد “شاهدا على الالتزام المشترك والتميز في مجالي الاقتصاد وإدارة الأعمال”.

وأشار إلى أن التكامل مع وزارة التخطيط أمر أساسي في تزويد القادة بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية، ويؤكد “التزامنا المشترك بتطوير الأجندة الاقتصادية طبقا لرؤية مصر 2023، من خلال تمكين القادة التنفيذين الذين هم أساس التقدم الاقتصادي والاجتماعي لمصر”.

وقال المهندس سامح ساويرس، رائد الأعمال ومؤسس شركة أوراسكوم القابضة للفنادق والتنمية وعضو مجلس أمناء مؤسسة ساويرس: “نرحب بالمشاركين لهذا العام ونتمنى لهم كل النجاح في هذه الرحلة الدراسية المميزة، وأنا على تمام الثقة من أن المعرفة والروابط التي سيكتسبونها هنا ستسهم إلى حد كبير في تطورهم المهني وكذلك في نطور المشهد الاقتصادي الأوسع في مصر”.

وأكدت المهندسة نورة سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، “الأثر العميق” لهذا التعاون في تحقيق “التغيير الإيجابي”، قائلة: “تعكس الشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة شيكاغو بوث التزامنا الجماعي بتزويد المديرين التنفيذيين والقادة بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية ودفع النمو المستدام”.

وأضافت أن “مؤسسة ساويرس للتنمية ثابتة في التزامها بدعم التعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتسعى إلى الإسهام في تجقيق مستقبل مزدهر لمصر، بتمكين الأفراد والمجتمعات للوصول إلى كامل إمكاناتهم”.

من جانبه قال عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم للتنمية: “بصفتنا مطورا عالميا للمدن المتكاملة، فإننا ندعم المبادرات التي تجلب قيمة كبيرة لاقتصاداتنا المحلية ومجتمعاتنا. نتطلع إلى دورة جديدة ناجحة للبرنامج تقدم تجربة تنمية معرفية استثنائية لجميع المشاركين”.

ويستهدف برنامج التعليم التنفيذي بجامعة شيكاغو بوث القيادات التنفيذية وصناع القرار المصريين، ويزوّد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتفوق في مجالاتهم؛ ما يساهم في “نمو الاقتصاد المحلي من خلال التحول الرقمي وإدارة الأزمات الاستراتيجية”، وفق بيان صحفي.