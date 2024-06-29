السعيد: التركيز على القطاعات الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص…

دبي - احمد فتحي في السبت 29 يونيو 2024 06:14 مساءً - حمدي أحمد_ قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية في مصر تركز على تنمية القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والاتصالات، فضلا عن السياحة واللوجيستيات الذين تتميز فيهما مصر.

وأضافت السعيد، خلال كلمتها في مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي، أن الخطة تركز أيضا على القطاع الخاص في عملية التنمية.

كما أن استثمارات البنية التحتية التي تم ضخها كانت بهدف جذب وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في خطة التنمية، فضلا عن اطلاق حوافز استثمارية في بعض القطاعات وخاصة المستدامة.