الضرائب: مد أجل تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن…

دبي - احمد فتحي في السبت 29 يونيو 2024 06:14 مساءً - قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه نظرا لإجازة ثورة 30 يونيو فلقد تقرر مد أجل تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر مايو 2024 حتى يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024، والذي من المفترض أن ينتهي موعد تقديمه في 30 يونيو 2024.

وأيضا مد أجل تقديم إقرار الأشخاص الإعتبارية التي قدمت طلب مد أجل تقديم الإقرار وقامت بسداد الضريبة المقررة والتي تنتهى مدة تقديمه الأصلية بتاريخ 29 يونيو 2024، وذلك حتى يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024، وذلك طبقًا للمادة (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أنه (إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها).

وأكدت عبد العال على حرص مصلحة الضرائب المصرية على تقديم الدعم الكامل ومساعدة الممولين والتيسير عليهم في أداء الالتزامات الضريبية المقررة قانونًا ، ومنها تقديم الإقرار الضريبي، لافتة إلى أن خطورة عدم إلتزام الممولين بإلتزاماتهم القانونية والذي يتسبب في تعرضهم للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ودعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية كافة الممولين بمختلف المأموريات الضريبية بالاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المصلحة لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.