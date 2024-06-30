عاطر حنورة: طرح عدد من المناقصات خلال 3 أشهر.. منها 4 محطات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يونيو 2024 08:16 مساءً - العربية نت _ كشف المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، عن خطط لطرح عدد من المناقصات العامة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتنفيذ مشروعات في مجالات متنوعة، منها تحلية المياه، معالجة الصرف الصحي والصناعي، معالجة الحمأة، وتدوير المخلفات، بالإضافة إلى بناء مدارس جديدة.

وقال رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية إن الوحدة تجهز لطرح مشروعات محطات تحلية المياه بقيمة ملياري دولار في 4 إلى 6 محطات كمرحلة أولى.

وأضاف حنورة في تصريح خاص لـ “العربية Business”: “جاري التجهيز لطرح محطات أخرى لتحلية المياه لتنفيذها بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص بنظام الطرح والترسية للشركات التي تقوم العرض المالي والفني الأفضل”.

وأضاف أن إجراءات المناقصة والترسية والإقفال المالي لتلك المشروعات تستغرق ما بين 7 أو 8 أشهر.

تأهيل 17 تحالف دولي لتمويل وتنفيذ مشروعات محطات تحلية المياه

ولفت إلى أنه تم تأهيل 17 تحالف دولي يتضمن حوالي 28 شركة: صينية وكورية وأوربية لتمويل وتنفيذ مشروعات محطات تحلية المياه.

وأكد على أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تعمل بشكل كبر مع الوحدة فيما يتعلق بتقديم التمويلات الخاصة بالدراسات الفنية للمشروع التي تنفذها الوحدة والجاري طرحها.

التجهيز لطرح 4 محطات لمعالجة الحمأة بتكلفة 200 مليون دولار للمحطة الواحدة

وأوضح عاطر حنورة أنه جار التجهيز لطرح 4 محطات لمعالجة الحمأة بتكلفة تبلغ حوالي 200 مليون دولار للمحطة الواحدة.

دراسة مشروعات لإدارة المخلفات بمحافظة القليوبية

كما يجري دراسة مشروعات لإدارة المخلفات بمحافظة القليوبية وجاري الانتهاء منها خلال 3 أشهر ليتم طرحها على القطاع الخاص سواء كانت شركات محلية أو دولية أو تحالفات من شركات مختلفة.

طرح مناقصات مدارس بقيمة مليار دولار

ويجري حاليا طرح مناقصات مدارس بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى محطات صرف صحي ومشروعات محولات وشبكات الكهرباء وتدوير المخلفات سيتم طرحها خلال العام الجاري والعام القادم، وفقاً لحنورة.