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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: تكلفة شراء الطاقة من بنبان تصل إلى 7 سنتات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:18 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي منعقد الآن، إن متوسط سعر شراء الطاقة من محطة بنبان بين 6 إلى 7 سنتات للكيلوا وات، في مقابل 2 سنت فقط في العقود الجديدة.
وأضاف أن انخفاض التكلفة فتح مجالًا للتوسع في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى أن انتاج مصر من الزيت الخام كان يصل إلى 650 ألف برميل، تراجع إلى 550 ألف برميل، والغاز أيضًا انخفض انتاجه، ولا يمكن حل هذا الوضع إلا باستكشافات جديدة.
وقال إن الاتفاق مع الشركات العالمية على استكشافات جديدة يتطلب سداد المستحقات المتأخرة، ومع تحسن الموارد الدولارية بدأنا حل مشكلة المتأخرات، وبالتالي بدأنا التفاوض على استكشافات جديدة.
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