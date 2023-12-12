حملات أمنية مكثفة على تجار المخدرات والأسلحة النارية بدمياط وأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 05:28 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

ففى مديرية أمن أسوان، تم ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,750 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام - كمية من مخدرى "الهيروين ،الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية"، كما تم تنفيذ عدد (607) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,400 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين –عدد من الأقراص المخدرة – فرد محلى وطلقتين) بحوزة 4 متهمين "لـهم معلومات جنائية".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.