إعلام إسرائيلى: صفقة التبادل تضمن انسحابا جزئيا من غزة وتهدئة من أسبوعين إلى شهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 11:28 مساءً - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صفقة التبادل المطروحة تضمن إطلاق 30 إلى 40 محتجزا مقابل إطلاق سراح اسرى فلسطينيين بارزين، كما تضمن انسحابا جزئيا من بعض المناطق من غزة مع تهدئة من أسبوعين إلى شهر، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 18700 شهيد، 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفًا، وما زال هناك الآلاف في عداد المفقودين.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.