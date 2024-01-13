ضربة بداية أمم إفريقيا.. التشكيل الرسمي لمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 09:32 مساءً - أعلن الفرنسي جان لويس جاسكيه المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، وباسيرو كاندي مدرب منتخب غينيا بيساو، تشكيل المباراة التي تجمعهما بعد قليل على ملعب الحسن واتارا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وجاء تشكيل كوت ديفوار كالتالى: حراسة المرمى: يحيى فوفانا خط الدفاع: ويلفريد سينجو- عثمان ديوماندي- إيفان نديكان- جيسلان كونان خط الوسط: فرانك كيسيه- إبراهيم سنجاريه- سيكو فوفانا خط الهجوم: جيريمي بوجا- جان فيليب كراسو- جوناثان بامبا تشكيل كوت ديفوار تشكيل كوت ديفوار وجاء تشكيل غينيا بيساو كالتالى: الحارس: دجوكو الدفاع: إنكادا- سانجانتي- ديجالو- كاندي خط الوسط: كاساما- بيكل- سيميدو الهجوم: رودريجوس- بالدي- ماني تشكيل غينيا بيساو تشكيل غينيا بيساو وتنطلق مساء اليوم، السبت، النسخة رقم 34 من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا على رأسها منتخب مصر وتعد هذه النسخة هى الثالثة على التوالي التي تقام بالنظام الجديد بتواجد 24 منتخبا مُقسمة إلى 6 مجموعات، بدلاً من 16 منتخبا.