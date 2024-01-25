5 لقطات عن فلسطين تتصدر المشهد فى أول أيام معرض الكتاب 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 08:32 مساءً - تصدرت القضية الفلسطينية المشهد منذ الساعات الأولى من أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة الـ55، والذى يستمر حتى 6 فبراير المقبل، وتأتى هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".



قصيدة الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى عن فلسطين بدأ الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى أمسيته الشعرية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، بدورته الـ 55، بقصيدة عن فلسطين، تحت عنوان "5 أمنيات للشىء المنسى"، والذى ندد بما يحدث حاليا في الأراضى المحتلة من جانب الكيان المحتل، مؤكدا أن الهدف مما يحدث هو إبادة الشعب الفلسطيني بالكامل سواء بالموت أو الهجرة، وهي السياسة التى سار عليها المغتصبون منذ وعد بلفور بعد الحرب العالمية الأولى.

كما دعم عدد من الأطفال المصريين القضية الفلسطينية على طريقتهم الخاصة، بارتداء الشال حاملين العلم الفسطينى، داخل أروقة معرض القاهرة الدولى للكتاب.

جناح مخصص لمشاركة فلسطين تواجد جناح لفلسطين يضم مجموعة مختلفة من الكتب سياسية وشعرية وروايات وقصص وكتب تاريخية، ومن الكتب التى أصدرتها وزارة الثقافة الفلسطينية ديوان الشاعر عبد الرحيم محمد، القومية والعروبة.

تسلط مشاركة فلسطين هذا العام، الضوء على الشهداء الفلسطينيين كافة، وإتاحة مساحات من جناح فلسطين لعرض صور الشهداء الأطفال، للتأكيد على أن وراء كل شهيد فلسطيني قصة حياة وأننا لسنا مجرد أرقام.

وتوجد كتب تتناول قصص الأطفال الذين استشهدوا، وأبكت قلوب العالم، وقت تعرضهم للقصف على يد الاحتلال الغاشم، وكان من أبرز هؤلاء فتاة روح الروح، ويوسف أبو شعر كيرلى.



ظهور قوى للوشاح الفلسطيني بين الزائرين ظهر الوشاح الفلسطيني بشكل قوى فى أول أيام معرض الكتاب، حيث حرص الكثير من الزائرين والعاملين بدور النشر المشاركة فى المعرض على ارتداء الوشاح الفلسطيني، حيث قالت "سها" زائرة لمعرض الكتاب، إن الوشاح الفلسطينى أصبح ملازمها طوال الوقت لتذكر المارة بالقضية الفلسطينية حتى لا ننسى اخوتنا فى غزة وما يجرى من إبادة جماعية لهم.

وأضافت "مريم" إحدى الزائرات أن الوشاح الفلسطيني هو المتصدر للمشهد اليوم وهو ما يعكس اهتمام المصريين وتضامنهم مع شعب غزة.