أونروا تكشف المساعدات الإنسانية التى تدخل غزة تكفى 8% فقط من السكان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 10:33 مساءً - قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا، إن هناك الآلاف من الجوعى في قطاع غزة، مضيفا أن المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع تكفي لـ 8% فقط من احتياجات الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أننا تمكنا من إدخال 7 قوافل في شمال قطاع غزة في خلال سبعة أيام منقطعة، مؤكدا أن إسرائيل قصفت مجموعة من الجوعى أثناء انتظارهم للمساعدات الإنسانية.

وتابع أن هناك محاولات لإدخال المساعدات غير إيجابية من الجانب الإسرائيلي، لافتا إلى أن الفلسطينيون لم يشهد تدور الفلسطينية التي أضطر أكل علف الحيوانات، مؤكدا أن إذا لم يمت الفلسطينيون من القصف الإسرائيلي سيموتون من الجوع والأوبئة.