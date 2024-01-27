ضبط عاطل في شمال سيناء بحوزتة 250 طربة حشيش بقصد الإتجار

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 03:32 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش، وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث العريش بشمال سيناء مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، ومبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة".

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,750,000 ) واحد مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.