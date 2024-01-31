غدا.. رضا سليم يخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه من الانتظام فى التدريبات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 07:30 مساءً - يخضع رضا سليم لاعب الأهلي لاختبار طبي على هامش فريقه غدا الخميس، من أجل تحديد موقفه من الانتظام في تدريبات فريقه الجماعية، بعد إنهاء برنامجه التأهيلي والتعافي من إصابة خلع الكتف والشد في العضلة الخلفية.

ويعود الأهلي لاستئناف تدريباته الجماعية غدا الخميس بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين منذ العودة من الإمارات عقب انتهاء معسكره الخارجي تحضيرا للاستحقاقات القادمة.

وقرر مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى منح لاعبيه الدوليين راحة سلبية لمدة أسبوع قبل الانتظام فى تدريبات الفريق الأحمر ضمن التحضير للاستحقاقات المقبلة، والتى يستهلها الأهلى بمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى أحد يومى 16 أو 17 فبراير المقبل.

ويضم منتخب مصر 7 لاعبين دوليين وهم محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومروان عطية وإمام عاشور ومحمود كهربا بالإضافة إلى الصفقة الجديدة عمر كمال عبد الواحد.

ويرغب كولر فى منح اللاعبين الدوليين راحة سلبية كافية، أسوة بما حدث مع باقى اللابين الذين حصلوا على راحة سلبية لمدة أسبوعين بعد التتويج بلقب السوبر المصرى، من أجل الحصول على وقت كافٍ للراحة والاستجمام قبل الانتظام في تدريبات الأهلي استعدادا للتحضيرات المقبلة.