قبل استئناف التدريبات.. كولر يطلب تقريرا عن المصابين فى الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 11:31 مساءً - طلب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تقريرا من الجهاز الطبي عن حالة السداسي المصاب، رضا سليم وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وكريم نيدفيد، والذين غابوا عن معسكر فريقهم الأخير في دولة الإمارات.

ويرغب كولر في الاطمئنان على تطورات حالة السداسي المصاب وموقفهم من خوض برنامجهم التأهيلي خلال فترة المعسكر الخارجي بدولة الإمارات، ومعرفة موعد انتظامهم في التدريبات الجماعية، بعد مناقشة الأمر مع الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله.

وقرر مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى منح لاعبيه الدوليين راحة سلبية لمدة أسبوع قبل الانتظام فى تدريبات الفريق الأحمر ضمن التحضير للاستحقاقات المقبلة، والتى يستهلها الأهلى بمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى أحد يومى 16 أو 17 فبراير المقبل.

ويضم منتخب مصر 7 لاعبين دوليين وهم محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومروان عطية وإمام عاشور ومحمود كهربا بالإضافة إلى الصفقة الجديدة عمر كمال عبد الواحد.

ويرغب كولر فى منح اللاعبين الدوليين راحة سلبية كافية، أسوة بما حدث مع باقى اللابين الذين حصلوا على راحة سلبية لمدة أسبوعين بعد التتويج بلقب السوبر المصرى، من أجل الحصول على وقت كافٍ للراحة والاستجمام قبل الانتظام في تدريبات الأهلي استعدادا للتحضيرات المقبلة.