ياسر جلال يخوض دراما رمضان بـ مسلسل ألف ليلة وليلة في 15 حلقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 08:26 مساءً - يخوض النجم ياسر جلال، موسم دراما رمضان 2024، بمسلسل "ألف ليلة وليلة" والمكون من 15 حلقة، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، ومن إخراج إسلام خيرى، وإنتاح ميديا هب – سعدى وجوهر وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

وفى سياق متصل، يعود الفنان القدير للدراما من خلال مسلسل "ألف ليلة وليلة"، إذ يقدم شخصية مهمة ومؤثرة في أحداث المسلسل وهى "شيخ حكيم" في أحداث العمل المنتظر، حيث يعد المسلسل أحد أبرز الأعمال للشركة المتحدة في الموسم الدرامى المقبل.

مسلسل "ألف ليلة وليلة" من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك ، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر وآخرون .

ومن المقرر أن تبدأ الشركات المنتجة للمسلسل دعاية المسلسل الفترة المقبلة، تمهيداً لطرح المسلسل في رمضان، حيث يتضمن المسلسل مفاجأة كبيرة في أحداثه.