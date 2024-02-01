انت الأن تتابع خبر حالة الطقس غدا الجمعة 2 فبراير.. اللي عنده بالطو يلبسه والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، موضحا أن مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ بداية الأسبوع.
حالة الطقس غدا
- وعن حالة الطقس غدا، قال شاهين، خلال تصريحات تلفزيونية، إن هناك انخفاض شديد في درجات الحرارة، وزيادة فرص سقوط الأمطار، وتساقط حبات البرد، حيث تتأثر البلاد بمنخفض قطبي منذ بداية الأسبوع وحتى اليوم ويستمر غدا الجمعة، معلقا: “الأجواء باردة طلعوا البالطو وإلبسوه”.
- وحذر من شدة البرودة ليلا، قائلا: “نتغطى كويس بالليل حتى لا نصاب بنزلات البرد”، وفرص سقوط الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية، منوها بأن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة غدا، ويبدأ الطقس في الاستقرار تدريجيا اعتبارا من يوم السبت المقبل.