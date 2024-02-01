انت الأن تتابع خبر حالة الطقس غدا الجمعة 2 فبراير.. اللي عنده بالطو يلبسه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، موضحا أن مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ بداية الأسبوع.

حالة الطقس غدا