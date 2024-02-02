في أسبوعه الأول.. الكتب الأكثر مبيعا في معرض القاهرة للكتاب 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 فبراير 2024 01:33 مساءً - يتوافد جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، المقامة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، على أجنحة المعرض المختلفة، إذ منح العديد من الخصومات والعروض التي تقدمها دور النشر على المؤلفات المعروضة، ومن أبرزهم جناح الهئية المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومى للترجمة، وعصير الكتب، وعدد من دور النشر.

الهيئة العامة للكتاب



وصرح المسئولون عن حركة البيع في جناح الهيئة العامة المصرية للكتاب بأن هناك إقبالا كبيرا من جمهور معرض الكتاب 2024 على الكتب المخفضة والتي تنفد بصورة شبه يومية، ومن أبرز تلك الإصدارات موسوعة سليم حسن والتي تتكون من 16 جزءا، وسلسلة الأغاني التي تتكون من 24 جزءا وسلسلة وصف مصر، وغيرها من السلاسل والإصدارات الأخرى.

الهيئة العامة لقصور الثقافة

ومن بين الدور التي تشهد إقبالًا ملحوظا في معرض الكتاب بدورته الخامسة والخمسين، دار الهيئة العامة لقصور الثقافة والتي تقدم خصومات كبيرة على الكتب والمؤلفات، إذ تبدأ أسعارها من جنيه واحد فقط، ومن أبرز الإصدارات التي دخلت قائمة الأكثر مبيعًا، أعمال الأديب الراحل طه حسين، وسلسلة مائة عام من العزلة، والبخلاء، وسلسلة المستشرقين بأجزائها الثلاثة.

الأكثر مبيعا في معرض الكتاب



صندوق التنمية الثقافي



كما شهدت إصدارات صندوق التنمية الثقافي إقبالًا كبيرًا من رواد المعرض، ومن ضمن أبرز إصداراتها والتي جاءت في قائمة الأكثر مبيعًا، دليل التطريز السيناوي، والتفاصيل الغائمة، وكتاب ترويها ذاكرة الأبطال، وكتاب مصر الجديدة، وذلك بالإضافة إلى الكتب الخاصة بالمركز القومي لثقافة الطفل.

عصير الكتب

ومن الكتب الأكثر مبيعًا في دار عصير الكتب «بنسيون عجب هانم» لمنى سلامة، و«القادمون» لأحمد خالد مصطفى، و«السادس أحمر» أحمد خيري العمري، و"سيروش" للدكتورة حنان لاشين، و"أم أبيها" للدكتور محمد الدمرداش، وكتاب "الساعة الأخيرة للقانون البشري" للمستشار إيهاب أبو زيد، و"تظن أن نجوت" لإيناس منصور، "الغباء العاطفي"، فاويتشر، عمل يدير نفسه، التعافي من الرفض، وثنائية الكاتب بيرسي جاكسون سارق البرق وبحر اللحوث، أسئلة ملحة، الأخطاء، و"بيت الخرنفش" للكاتبة الصحفية مها سالم، وغيرهم من الكتب والمؤلفات الأخرى التي حققت أعلى مبيعًا داخل الجناح.

الدار المصرية اللبنانية

ومن الكتب الأعلى مبيعًا داخل جناح الدار المصرية اللبنانية، كتب الدكتورة ريم بسيوني ومنها "ماريو وأبو العباس – دكتورة هناء – رواية أشياء رائعة – أولاد الناس – الحلوان" وغيرهم، وذلك بالإضافة إلى كتب أنيس منصور "200 يوم حول العالم" وكتب جمال الغيطاني وصالح منصور.

إصدارات معرض الكتاب 2024



دار نهضة مصر



أما عن دار نهضة مصر فتتصدر الكتب التعليمية مشهد الأكثر مبيعًا حيث التخفيضات المقدمة على كتب الأضواء بالتزامن مع دخول الترم الثاني من العام الدراسي الحالي، ومن بين الكتب الثقافية الأعلى مبيعًا، كتب مصطفى حسني والأعمال الكاملة ليوسف إدريس، والأعمال الكاملة ليحيى حقي، والأعمال الكاملة لطه حسين، والغزالي وأنيس منصور والدكتورة ريم بسيوني، وذلك بالإضافة إلى كتب الأطفال الموجودة في الجناح والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من رواد المعرض.

عصير الكتب بمعرض الكتاب

إصدارات الدار المصرية اللبنانية

إصدارات معرض الكتاب الأكثر مبيعا

الأكثر مبيعا في معرض الكتاب

الكتب الأكثر مبيعا