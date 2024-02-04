ضبط 5 أشخاص بالقاهرة أضراموا النيران بفيلا وسرقة مشغولات ذهبية وأموال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 فبراير 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بوجود حريق داخل فيلا أحد الأشخاص بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تبين وجود آثار عنف بباب الفيلا ووجود حريق داخل إحدى غرف النوم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ملك أحدهم والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم بأنه نظراً لعلمه بسفر مالك الفيلا إختمر فى ذهنه فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين وقاموا بإضرام النيران بها لإخفاء آثار الواقعة ولاذوا بالفرار.

وأرشد المضبوطين عن مبلغ مالى، مشغولات ذهبية وزنت 850 جرام من متحصلات الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.