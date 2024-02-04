سمير فرج عن الأزمة في البحر الأحمر: نعيش عصر الأواني المستطرقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 فبراير 2024 09:31 مساءً - قال اللواء الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إننا نعيش الآن في عالم الأواني المستطرقة، فأي حدث يحصل في أي مكان يؤثر على العالم كله، وكانت الفترة الماضية مثالا على ذلك.

وأضاف "فرج"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، عبر قناة "المحور": "فعندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية تأثر العالم كله بها سواء الدول الفقيرة أو الغنية، وما يحدث اليوم في البحر الأحمر هو أن الحوثيين يسيطرون على باب المندب وبدأوا يتعاملون في البداية مع السفن الذاهبة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي او التي تحمل بضاعة إلى إسرائيل أو القادمة من إسرائيل".

وتابع الخبير الاستراتيجي: "بعد ذلك، تعرض الحوثي لكل السفن، وعندما شكلت إنجلترا وأمريكا قوات تحالف لضرب الحوثي، تعرض الحوثيون لكل السفن في المنطقة، وهذا ما سبب مشكلة كبيرة، لأن معظم الشركات امتنعت عن العبور من مضيق باب المندب ومنه إلى البحر الأحمر وقناة السويس حيث استخدمت منطقة رأس الرجاء الصالح".