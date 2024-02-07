نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقفة احتجاجية لصحفيي الوفد للمطالبة بإقالة رئيس مجلس إدارة الجريدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الصحفيون والإداريون بجريدة الوفد، اجتماعًا اليوم مع اللجنة النقابية للجريدة؛ للمطالبة بإقالة رئيس مجلس إدارة الجريدة، الدكتور أيمن محسب؛ وذلك بسبب سوء إدارته للجريدة، منذ أن صدر قرار تعيينه من رئيس الحزب.

ونظّم الصحفيون والإداريون وقفة احتجاجية أمام مقر الجريدة؛ للمطالبة بإقالة أيمن محسب رئيس مجلس الإدارة، مؤكدين أن إقالته هي بمثابة طوق النجاة الأخير لإنقاذ الجريدة من السياسة العشوائية، والتي وصفوها بأنها "يكتنفها الغموض"، وتفتقد للعقلانية والحكمة.

وقال الصحفيون والإداريون، إن طريقة إدارة أيمن محسب ستؤدي إلى انهيار الجريدة، مؤكدين أن الوفد ليس مكانًا يليق برئيس مجلس الإدارة، وأكبر بكثير من قدراته وإمكانياته.

ووقّع 96 من الصحفيين والإداريين على مذكرة تطالب بإقالة رئيس مجلس الإدارة، وتم تقديمها للهيئة العُليا للحزب.

وأرسل الصحفيون والإداريون رسالة إلى رئيس التحرير، بضرورة الوقوف والانحياز للعاملين بالجريدة وزملاء المهنة، وفق القواعد الأخلاقية للعمل الصحفي.