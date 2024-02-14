نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظافة الجيزة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة عن حاجتها لسائقين من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، مع توفير رواتب مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه شهريًا.

للراغبين في التقدم للوظائف، يُطلب منهم زيارة قسم إدارة الموارد البشرية بالهيئة في خلف شركة كوكاكولا بمنطقة بين السريات بالجيزة.

تشمل مهام الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة جمع القمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة، إضافة إلى أعمال الكنس اليدوي والآلي، وغسيل الشوارع والميادين.

كما تقوم الهيئة بتفريغ سلال المهملات والاهتمام بنظافة الأسواق، الحدائق العامة، والنصب التذكارية، بالإضافة إلى أعمال التشجير والتجميل وصيانة المسطحات الخضراء.

نطاق عمل الهيئة يشمل أحياء مدينة الجيزة، وتمتد أعمالها تباعًا إلى باقي مناطق المحافظة بمجرد توافر الإمكانيات اللازمة.

تقوم الهيئة بتطبيق قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 وتعديلاته.