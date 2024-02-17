«الإحصاء»: 7.9% انخفاضا في حوادث الحريق بمصر عام 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 05:34 مساءً - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، التقرير السنوي لحوادث الحريق في مصر عام 2023، وكان من أهم مؤشراته بلغ عدد حوادث الحريق على مستوى الجمهورية 45435 حادثة عام 2023، مقابل 49341 حادثة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.9%.

ووفقا للحالة الجنائية يأتي الحريق العارض في المرتبة الأولى لحوادث الحريق بعدد 10137 حادثة بنسبة 22.3%، يليه الحريق بسبب الإهمال بعدد 4991 حادثة بنسبة 11% خلال عام 2023.

ومن أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية (أعقاب السجائر- أعواد الكبريت- مادة مشتعلة- شماريخ إلخ..) بعدد 14174 حادثة بنسبة 31.2%، الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بعدد 8346 حادثة بنسبة 18.4% من إجمالى مسببات الحريق.

وجاءت المبانى السكنية في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بعدد 17804 حادثة بنسبة 39.2%، يليها الأرض الفضاء (القمامة والمخلفات) بعدد 17106 حادثة بنسبة 37.6% من إجمالى حوادث الحريق.

وعلى مستوى المحافظات تأتي محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 5993 حادثة بنسبة 13.2%، يليها محافظة الجيزة بعدد 3925 حادثة بنسبة 8.6%، وفي المرتبة الأخيرة محافظة شمال سيناء بعدد 137 حادثة وبنسبة 0.3% من إجمالي حوادث الحريق.

وعلى مستوى شهور السنة سجل شهـر مايـو المرتبة الأولى لحوادث الحريق على مستوى شهور السنة بعدد 5067 حادثة بنسبة 11.2%، يليه شهـر يونيو بعدد 4365 حادثة بنسبة 9.6% وأخيرا شهر ديسمبر بعدد 2671 وبنسبة 5.9% من إجمالي حوادث الحريق.

وبلغ عدد المتوفين مـن ضحايا حوادث الحريق 239 متوفى عام 2023 مقابل 203 متوفي عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 17.7% عن عام 2022، بلغ عدد المصابين 812 مصاب عام 2023 مقابل 855 مصاب عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 5% عن عام 2022.