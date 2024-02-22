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أحمد جودة - القاهرة - "8 معارض و28 منفذ".. اماكن معارض اهلا رمضان 2024 في جنوب سيناء، تحظى مكان معارض "أهلا رمضان 2024" في جنوب سيناء بانتباه كبير حاليًا، حيث قام الدكتور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالافتتاح الرسمي لمعارض الشهر الفضيل في مدينة دهب. يتمثل الاهتمام في افتتاح معرضين؛ الأول في منطقة دهب سكوير والثاني في منطقة العصلة.

قد قاد المحافظ جهود توجيه هذه المعارض لتقديم مجموعة واسعة من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

تم تكثيف الحملات التموينية لضمان الامتثال للأسعار المعلنة، وتم الإعلان عن دعم للأسر ذات الاحتياجات الخاصة خلال شهر رمضان، حيث سيتم تقديم 30 طنًا من المواد الغذائية، بما في ذلك 10 طن من السكر و10 طن من الأرز و10 طن من المكرونة، تابعونا للحصول على جميع التفاصيل حول عروض "أهلا رمضان".

اماكن معارض اهلا رمضان 2024 في جنوب سيناء

قام المهندس إبراهيم الحارون وهو وكيل وزارة التموين بالإعلان عن بأن عدد المعارض الأساسية "أهلا رمضان" بمحافظة جنوب سيناء قد بلغ 8 معارض، بالإضافة إلى 28 منفذ خاص بمديرية التموين (دلتا ماركت)، وأيضا منافذ (كلنا واحد) بالإضافة إلى السلاسل الكبرى التجارية الداخلة من بين مبادرة تخفيض الأسعار، حيث أن يتم متابعتها بشكل مستمر وذلك لتأكد من أنها ملتزمة بالأسعار التي تم الاتفاق عليها، وتوافر السلع بها.

حيث تم المحافظ كان قد افتتح معرض أهلا رمضان في سوق بد الحضاري بعاصمة طور في سيناء ونعرض أخر في السوق التجاري في مدينة شرم الشيخ يوم السبت الذي مضى، وهذا المعرض شهد إقبالا كبيرا من المواطنين من اليوم الأول بعد بدء فعاليات المبادرة مباشرة، لشراء كل احتياجات ومستلزمات شهر رمضان والهروب من استغلال الكثير من التجار وخصوصا بالأوقات التي تعتبر موسم لشراء السلع المختلف.

مدة معارض أهلا رمضان

قام الدكتور علي مصلحي وهو وزير التموين والتجارة الداخلية بالإعلان بأن معارض أهلا رمضان تم انطلاقها من يوم 15 من شهر فبراير 2024 وسوف تستمر لمدة شهر كامل، حيث أن يتم إنشاء معرض رئيسي في كل محافظة وبحد أدني يتواجد ثلاث معارض إضافية وذلك بدلا من العربيات المتنقلة والشوارد، وأشار إلى أن المحافظات وأيضا الاتحاد العام للغرف التجارية وجميع الغرف التجارية تقوم بالتعاون من أجل تجهيز أماكن تكون مخصصة إلى المعارض، والهدف من القيام بذلك هو زيادة الإتاحة والمعروض من المنتجات الغذائية والسلع.